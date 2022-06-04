Develi'ye Ağır Ceza Mahkemesi kurulacak - Haberler

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş; Kayseri'nin Develi İlçesi'ne ağır ceza mahkemesinin kurulacağını söyledi.

Kayseri merkez ve tüm ilçelerinde meydana gelen ve ağır ceza mahkemelerini ilgilendiren davaların en yakın ağır ceza mahkemesi olan Yozgat Boğazlıyan Adliye Sarayında görüldüğünün hatırlatılması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş; Develi ilçesinde kurulan adliye sarayının içerisinde duruşmaların görüleceğini paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan alınan bilgilere göre, yeni yargı yılında Kayseri merkez dahil tüm ilçelerinde meydana gelebilecek ağır ceza mahkemelerini ilgilendiren davaların, Develi ilçesinde görülebileceği öğrenildi.

Bilindiği üzere Develi ilçesine yapılan devlet yatırımı ile Develi Adalet Sarayı kurulmuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel