Develi Kadın Kooperatifi, Gacer Buğdayından Üretilen Ürünlerle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 bin yıllık ata tohumundan üretilen gacer buğdayının unundan mantı, erişte, kurabiye gibi ürünler üreten kadınlar, hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Develi yöresine ait coğrafi işaretli gacer, kadın kooperatifinde yeniden hayat buldu. 3 bin yıllık ata tohumundan üretilmeye başlanan gacer buğdayının unundan çeşitli ürünler üreten kadınlar, kadın kooperatifiyle güçlerine güç kattı. Gacer unundan mantı, erişte, kurabiye üreten kadınlar, ev ekonomilerine de katkı da bulunuyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla açılan Develi Kadın Kooperatifinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, ihracat yapmayı amaçlıyor.

Develi Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Karadan, "Kooperatifimizde 1 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Burada unlu mamuller üzerine çalışıyoruz. Mantı, erişte gördüğünüz bu ürünleri arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Gacerli ürünlerimiz var. Burada aynı zamanda gaceri tanıtıyoruz. Gacerli kurabiyelerimiz, gacer ekmeği, unu, bulguru hepsi mevcut. Gacerin şekere, tansiyona, hazımsızlığa, kalp rahatsızlığına ve birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Halkımız da bilinçlensin istiyoruz. Gaceri dünyaya tanıtmak istiyoruz. Burada birçok bayana istihdam sağlamak ve büyümek istiyoruz. İhracat yaparak dünyaya açılmak istiyoruz. Bayanların her alanda olduğunu göstermek istiyoruz. Kadınlarımız da ayaklarının üzerinde dursunlar, özgüvenli olsunlar. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Ben bir ev hanımıydım. Şu anda elimden her iş geliyor. Her şeyi yapabilirim. Kendime özgüvenim var. Kadınlarımızda sosyalleşsinler ve çalışsınlar. Kooperatifimizle beraber buradaki kadınlarında özgüvenleri geldi, sosyalleştiler ve çok mutlular. Buraya geldiklerinde kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Evlerine de bir katkıda bulunuyorlar. En güzeli de bu" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e teşekkür eden Karadan, "Gökmen valimize çok teşekkür ederiz. Emekleri çok, desteği çok. Gerçekten hakkını ödeyemeyiz. Onu da mahcup etmeyeceğimizi düşünüyorum. Çok çalışıp onu mahcup etmeyeceğiz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz. Büyük destek veriyorlar" dedi. - KAYSERİ