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Develi'de dolu ve yağmur etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Develi'de dolu ve yağmur etkili oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayram alışverişi için çarşıya gelen bazı vatandaşlar araçlarının içinde yağmur ve dolu yağışının denmesini bekledi. Kısa süre etkili olan dolu yağışı daha sonra etkisini yitirdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri, Yerel, Haberler

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