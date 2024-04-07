Develi'de Bayram Nedeniyle Trafik Denetimleri Artırıldı

Develi'de jandarma ekipleri bayram nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.

Bayram tatiline girilmesiyle birlikte Develi'de trafik yoğunluğu arttı. Trafik yoğunluğu sebebiyle kazaların önüne geçmek için jandarma ekipleri trafik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde yollarda radar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) cihazları ile hız ve plaka kontrolleri yapılmaya başlandı.

Ekipler kazaları önleme adına çalışmalarını sürdürürken, yollarda çeşitli önlemler de aldı. - KAYSERİ