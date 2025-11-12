Haberler

DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kerimoğlu'ndan Hükümete Eleştiriler

Güncelleme:
DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, hükümetin seçim vaatlerini tutmadığını belirterek kamuoyundaki güven kaybının arttığını ve halkın değişim isteğinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomik çöküş, adalet sorunları ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, hükümetin seçim öncesi verdiği hiçbir sözünü tutmadığını belirterek, "Ekonomiden adalete, basın özgürlüğünden sosyal yaşama kadar her alanda ciddi bir çöküş yaşanıyor. Bu nedenle halkta yeniden bir seçim beklentisi ve değişim isteği güçleniyor" dedi.

DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal tabloyu değerlendirerek, mevcut iktidarın artık topluma güven veremediğini ifade etti. Kerimoğlu, Mardin'de siyasetin yeniden hareketlendiğini ve halkın değişim isteğinin giderek arttığını söyledi.

Yerel seçimlerin ardından yaşanan kısa süreli durgunluğun sona erdiğini belirten Kerimoğlu, teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyledi. Kerimoğlu, "Yerel seçimlerden sonra biz teşkilatlarımızı yeniden güçlendirdik. Şimdi sahada ciddi bir hareketlilik var. Vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz. Esnafın, çiftçinin, gençlerin sesini dinliyoruz" dedi.

"Hükümetin vaatleri tutulmadı, halk güvenini kaybetti"

Siyasetteki hareketliliği halkın hayal kırıklığına bağlayan Kerimoğlu, "Bir önceki genel seçimlerde Cumhur İttifakı büyük vaatlerle yeniden oy istedi. Vatandaş bir kez daha güvendi, fakat hiçbir söz yerine getirilmedi. Ekonomi her gün daha kötüye gitti. Adalet sistemi oturmadı, baskılar arttı. Siyasetçilerin, gazetecilerin, hatta vatandaşın üzerinde bile bir baskı iklimi oluştu. Bu durum halkta yeniden bir değişim beklentisi yarattı. Hükümetin vaatleri tutulmadı, halk güvenini kaybetti. Ekonomiden adalete, basın özgürlüğünden sosyal yaşama kadar her alanda ciddi bir çöküş yaşanıyor. Bu nedenle halkta yeniden bir seçim beklentisi ve değişim isteği güçleniyor" ifadelerini kullandı.

"Hukukun üstünlüğü zedelenmiş, ifade özgürlüğü kısıtlanmış durumda"

Türkiye'nin hem ekonomik hem sosyal anlamda tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını kaydeden Kadir Kerimoğlu,  şurnları kaydetti:

"Ekonomik baskı derinleşiyor, toplumun alım gücü hızla düşüyor. Hukukun üstünlüğü zedelenmiş, ifade özgürlüğü kısıtlanmış durumda. Dış politikada da Türkiye'nin saygınlığı zayıflıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir. Artık toplum yönetilemediğini görüyor.

Biz Mardin'de halkla birlikteyiz, onların sorunlarını Ankara'ya taşıyoruz. DEVA Partisi olarak her an seçime hazırız. Halkın yeniden adaletle, ekonomiyle, özgürlükle buluştuğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
