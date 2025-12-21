Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergin: "Asgari Ücret En Az Yüzde 50 Artırılmalı, Devlet Vergi ve Sigorta Primlerinde Sorumluluk Almalı"

(ZONGULDAK) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Ergin, asgari ücretin en az yüzde 50 artırılması, devletin de vergi ve sigorta primleri konusunda sorumluluk alması gerektiğini belirterek, aksi halde ne çalışanın geçinebileceğini ne de işverenin bu yükü taşıyabileceğini dile getirdi.

Ergin, DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı İbrahim Özdemir ve parti heyetiyle birlikte Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni (ZGC) ziyaret etti. Burada gazetecilerle bir araya gelen Ergin; asgari ücret, emekli aylıkları, erken seçim tartışmaları ve sanal kumarın yol açtığı toplumsal sorunlara dair görüşlerini paylaştı.

DEVA Partisi'nin sahadan kopuk bir siyaset anlayışı benimsemediğini vurgulayan Ergin, il ziyaretlerinin bilinçli ve planlı olduğunu söyledi. Seçimden seçime sahaya çıkan bir parti olmadıklarını dile getiren Ergin, "Beş yıldır aralıksız sahadayız. Genel başkan yardımcılarımız iki-üç aylık periyotlarla 81 ili ziyaret ediyor. Teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, medya temsilcileriyle ve esnafla bir araya geliyoruz. Gittiğimiz illerde tespit ettiğimiz sorunları Ankara'ya taşıyor, milletvekillerimiz aracılığıyla Meclis gündemine getiriyoruz" dedi.

"Asgari ücret artışı devlet-işveren-çalışan dengesiyle yapılmalı"

Mevcut koşullarda mevcut asgari ücrette ciddi artışın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Ergin, asgari ücretin en az yüzde 50 artırılması gerektiğini belirtti. Ergin, "Bu artış sadece çalışana zam vermekle olmaz. Devletin sigorta primleri ve vergi yükleri konusunda sorumluluk alması gerekir. Gerekirse sübvansiyon uygulanmalı. Aksi halde verilen zam ne çalışana yeter ne de işveren tarafından sürdürülebilir olur" diye konuştu.

Emeklilerin ciddi bir geçim mücadelesi verdiğini, açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını belirten Ergin, "Ne yazık ki iktidarın öncelikleri emeklilerden yana değil. Kısa vadede bu sorunun çözüleceğine dair umutlu değilim" ifadelerini kullandı.

"Erken seçim olmazsa yeniden adaylık mümkün değil"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre bir kişinin en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebileceğini anımsatan Ergin, "Erken seçim olmazsa mevcut Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması anayasal olarak mümkün değil" dedi.

Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir yapıya sıkıştırıldığını savunan Ergin, bu yapının toplumun geniş kesimlerini temsil etmediğini ifade etti. Ergin, "Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı; Türkiye'nin yeni bir yola, yeni bir umuda ihtiyacı var. DEVA Partisi olarak bu üçüncü yolu inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sanal bahis ve kumarın yol açtığı sorunlara da değinen Ergin, bu alanda yaşanan intihar vakalarına dikkati çekti. Sanal kumarın Türkiye için ciddi bir toplumsal tehdit haline geldiğini vurgulayan Ergin, "Bu sistemin finansal altyapısı kesilerek engellenebilir. Maddi sıkıntı yaşayan insanlar bu tuzağa düşüyor ve sonuçları intiharlara kadar gidiyor. Bu bir toplumsal felakettir" değerlendirmesinde bulundu.