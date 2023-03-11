Dev kaya bir mahallenin kabusu oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatape köyünde devasa kaya parçasının yamacında kurulan mahalle sakinleri, kayanın yerinden koparak düşme tehlikesinden dolayı geceleri uyuyamıyor.

İlçeye bağlı Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesinde yaşayan yaklaşık 25 hane, evleri tek katlı ve çinko tavanlı olmasına rağmen, ufak bir artçı sarsıntıda dahi korkuyor. Köylülerin korkusu evlerinin yıkılması ihtimali değil, yamacında yaşadıkları devasa kayanın yerinden koparak evlerinin üzerine düşmesi.

6 Şubat'ta meydana gelen büyük Kahramanmaraş depreminde kayanın yerinden oynadığını belirten köylüler duruma çözüm bulunmasını istiyor. Geceleri uyuyamadıklarını belirten köy sakini Adem Sağlamer, "Geceleri ufacık bir sarsıntıda evlerimizden çıkıp kaçıyoruz. Bizim evlerimiz tek katlı çinkolu evler ama bu kaya yerinden kopup evlerimizin üzerine doğru gelirse bir facia olur. Nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama bizler yetkililerin çözüm bulmasını bekliyoruz" dedi. Devasa kayanın yamacında kurulu mahallede yaşayan bir başka mahalle sakini Döndü Sağlamer ise "Geceleri korkudan uyuyamıyoruz. Bir deprem olduğunda dışarı kaçıyoruz korkuyoruz yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. - OSMANİYE