Dev gemiden 265 turist inince esnaf şok oldu - Haberler

Dev gemiden 265 turist inince esnaf şok oldu

Bin 360 yolcu kapasiteli dev gemiden yolcu inen turist sayısı esnafı hüsrana uğrattı

MUĞLA - Bodrum'a ard arda 1 ay içerisinde 11 kurvaziyer gemiyle turist yağdı. Bugün sabah saatlerinde gemi yanaşma iskelesine yanaşan dev gemiden inen yolcu sayısı Bodrum esnafını üzdü.

Bodrum'a son bir ayda 11 kurvaziyer gemisiyle yaklaşık 5 bin yabancı turist ilçeye geldi. Deniz yoluyla Bodrum'a gelen turistler esnafın yüzünü güldürü. İlçenin turistlik ve kültürel bölgelerini gezen turistler esnaftan alış veriş yaparak sezon öncesi işletmelere can suyu oldu.

Dev gemiden inen turist sayısı esnafı üzdü

Marshall Adaları bayraklı 224 metre boyundaki Seven Seas Explorer sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı. Bin 360 yolcu kapasiteli geminden 260 turist indi inen turist sayısının az olması esnafı hüsrana uğrattı. Gemiden yolcu sayısının 2 katı personelin olması da dikkatlerden kaçmadı. 260 yolcu 530 personelle Bodrum'a yanaşan yolcu gemisinin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı öğrenildi. 224 metre uzunluğunda 9 katlı Gemiden inen az sayıda turist Bodrum'u gezme fırsatı buldu. Bazı turistler ise denize girme fırsatı buldu. Çoğunlukla İngiltere ve Amerikan'dan gelen turistler Bodrum'daki sıcak havanın tadını çıkardı.

Kumbahçe sahilinde Cano isimli restoran işletmecisi Ahu Oğuztan gelen yolcu gemilerinin esnafa can suyu olduğunu ifade ederek sezon öncesi gelen kuruvaziyer gemilerin Bodrum'u canlandırdığını ifade etti.