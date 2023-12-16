DEÜ Veteriner Fakültesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni"

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımını atan 1'inci sınıf öğrencilerinin gurur gününde, fakülteye kazandırılan yeni hizmet birimleri olan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Nekropsi (Otopsi) Salonu ve Türkiye'de veteriner fakültelerinde bir ilk olan Elektron Mikroskopi Laboratuvarı'nın da açılışları gerçekleştirildi.

İzmir'in ilk ve tek veteriner fakültesi olarak Kiraz'da kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımını atan 1'inci sınıf öğrencilerinin gurur gününde, fakülteye kazandırılan yeni hizmet birimleri olan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Nekropsi (Otopsi) Salonu ve Türkiye'de veteriner fakültelerinde bir ilk olan Elektron Mikroskopi Laboratuvarı'nın da açılışları gerçekleştirildi. Törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, ilçe müdürleri, kurum amirleri, DEÜ akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve aileleri katıldılar.

"Tarihi bir gün yaşıyoruz"

Tören açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Veteriner Fakültesi'nin kuruluşunun ardından hızla gelişim gösterdiğini kaydederek, "İzmir'in ilk Veteriner Fakültesi olarak kurulan ve kısa sürede gördüğü ilgi, bölgeye getirdiği canlılık ve oluşturduğu katma değerle birçok ihtiyaca cevap veren DEÜ Veteriner Fakültemiz, bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Fakültemize kazandırılan 3 yeni hizmet birimimizin yanı sıra, fakültemizin kıymetli öğrencilerinin mesleğe ilk adımlarını attıkları gurur günlerinde yanlarında olduk. Kendilerinin ve ailelerinin heyecanlarına ortak olduğumuz törende, mutluluklarını da hep birlikte paylaştık. Türkiye'nin veterinerlik alanında seçkin eğitim kurumlarından birisi olan DEÜ Fakültemizin öğrencileri, ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek ve veterinerlik alanındaki yenilikleri takip ederek, hayvan ve toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunacaklar. Saflık ve kusursuzluğun sembolü olan beyaz önlüğü, tüm öğrencilerimiz adına ilk olarak Fakültemize en yüksek puan ve ilk tercihi olarak giren sevgili öğrencimiz Öyküm Turgay'a giydirdik. Tüm öğrencilerimize şimdiden yolları açık olsun diyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

"Mesleklerine en iyi şekilde hazırlıyoruz"

DEÜ Veteriner Fakültesi'nin kısa sürede Türkiye'nin veterinerlik alanındaki en seçkin kurumlarından birisi haline geldiğini belirten Rektör Hotar, "Bölgemizde ilklere imza atarak kurulan fakültemizin 'Beyaz Önlük Giyme' töreninin ardından, fakültemize kazandırdığımız yeni hizmet birimlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Açılışlarını yaptığımız yeni laboratuvarlarımız hem fakültemiz hem de üniversitemizin bilimsel kapasitesine önemli katkılar sağlayacak. Hızla büyüyen ve bölgede önemli bir marka haline gelen fakültemiz bünyesine kazandırdığımız son hizmetler, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini sağlamakla kalmayacak; mesleki hayata da en iyi şekilde hazırlanmalarına imkan tanıyacak. Öte yandan öğrencilerimiz kavuşacakları yeni imkanlarla can dostlarımızın destekçisi olarak şifa dağıtırken, fakültemiz de bölgenin ihtiyaçlarına yeterlilikle yanıt vererek kalkınmada büyük bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Üç önemli laboratuvar hizmeti

Açılışı yapılan merkezler hakkında bilgiler aktaran Rektör Hotar, "Bunlardan ilki olan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Veteriner Fakültemizin en önemli yapı taşlarından biri olacak; et ve et ürünleri hijyeni, muayenesi ve teknolojisi alanlarında öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirecek. Açılışını yaptığımız ikinci merkez olan Nekropsi (Otopsi) Salonu, fakültemizin modern eğitim imkanlarına kavuşması açısından çok değerli bir yatırım. Özellikle küçük hayvanlarda hayvan patolojisine yönelik kapsamlı ve derinlemesine bir öğrenme ortamı sunacak; lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin eğitimine büyük katkı sağlayacak. Bugün ayrıca Elektron Mikroskopi Laboratuvarımızın da açılışını gerçekleştirdik. Bu laboratuvar, virüslerden karmaşık yapılara kadar pek çok farklı örnekte yüksek büyütme ve çözünürlük kapasitesiyle detaylı incelemeler yapma imkanı sunmakta" bilgisini paylaştı.

"Türkiye'nin en iyileri arasında"

DEÜ Veteriner Fakültesi'nde hizmete alınan merkezleri tören katılımcılarıyla birlikte gezen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, birimlerin İzmir'e ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Rektör Hotar, "Fakülte binamızda öğrenci topluluklarımızın kurduğu stantları da ziyaret ettiğimiz günde, topluluklarımızın Fakültemizin uluslararası görünürlüğünü artıracak ve alana yönelik önemli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek yeterliliklere kavuşmalarını memnuniyetle karşıladık. Fakültemizin kısa sürede Türkiye'deki en iyi Veteriner fakültelerinden biri haline gelmesini sağlayan her bir öğrencimizi ve onları yetiştiren hocalarımızı, başarılarından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Motivasyonumuz artıyor"

Törende konuşan DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut, açılışı yapılan merkezlerin İzmir ve bölge adına önemine değinerek, merkezlerin öğrenciler için de eğitimleri adına önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Bulut, "Tarihi günlerinden birini yaşayan Fakültemiz, yeni birimlerine kavuşmasının ve okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin heyecanını yaşıyor. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın öncülüğünde, fakültemizdeki her bir gelişme bizleri motive ediyor ve çalışma arzumuzu güçlendiriyor. Marka değeri her geçen gün artan fakültemizin gelişiminde desteği bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Açılışı yapılan birimlerimizin hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimize meslek yolculuklarında başarılar diliyoruz" dedi.

Rektör Hotar'a teşekkür

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise yaptığı konuşmada, Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde bölgeye hizmet etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kiraz ve bölge adına önemli üç ayrı yatırımın daha hayata geçirildiğini belirten Özçınar, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar öncülüğünde Kiraz'ı büyük bir hayvancılık üssü haline getirecek çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu noktada çalışkanlığıyla hepimize ilham olan ve projeleri bir bir hayata geçiren Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Açılışı yapılan merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyor; bugün meslekteki ilk heyecanları olarak beyaz önlüklerini giyen öğrencilerimize kariyerlerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de tören konuşmasında DEÜ'nün yatırımlarıyla Kiraz'ın ve bölgenin çehresini değiştirdiğini ve kıymetlendirdiğini belirterek, "Bugün de açılışını yaptığımız 3 farklı birimin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca öğrencilerimize de meslek yolculuklarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.