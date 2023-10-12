DEÜ Rektörü Hotar Malatya'da: "Devletimizin gücüne güç katmak için buradayız"

MALATYA - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kahramanmaraş depremlerinin ardından DEÜ'nün bölgedeki çalışmalarını yerinde incelemek ve sahadaki ekiplere moral vermek amacıyla Malatya ve Hatay'a gitti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına Malatya'da depremin ilk gününden itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Rektör Hotar, "Büyük acılar yaşayan bölge halkına destek vermek, çocuklara dokunmak ve devletimizin gücüne güç katmak için buradayız. Eğer bir işin ucundan tuttuysak ve bölgeye katkı sağladıysak ne mutlu bize" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin farklı birimlerinden akademisyen ve gönüllü öğrencilerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki yardım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çalışmaları yerinde incelemek ve gönüllü personeli ziyaret etmek amacıyla Malatya'da Teknokent Geçici Konaklama Merkezine giden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bölgede yürütülen güncel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgede eşi benzeri görülmemiş bir doğal afetin yaşandığını, yaraları sarmak için ülke olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edildiğini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızla, depremin ilk anından beri bu bölgede olmaya çalıştık. Öncelikle sağlık hizmetleri ve enkaz kurtarma çalışmalarındaki hızlı olmak çok önemliydi ve ilk o noktada katkı verdik. Hastanemizden çok kıymetli çalışanlarımız, hocalarımız, doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız hızlı bir şekilde bölgeye geldi. Daha sonra mühendislerimiz devreye girdi. Enkaz çalışmaları noktasında, kentin ayağa kalkması noktasında mühendislerimiz çok kıymetli çalışmalar yaptı. Biz bölgeye belirli günler için değil, çalışmaları sürdürülebilir kılmak amacıyla geldik" dedi.

"Eğer bir ucundan tutabildiysek ve katkı sağladıysak ne mutlu bize"

Dokuz Eylül Üniversitesinin depremin yaşandığı bölgelerde uzun soluklu projeler yürüteceğini dile getiren Rektör Hotar, DEÜ ailesi olarak gönüllülük esasıyla bölgede bulunduklarını kaydetti. Rektör Hotar, "Hocalarımız, personellerimiz ve gönüllülerimiz kendi alanlarındaki tecrübeleri bölge halkı ile paylaşıyor, kentin yeniden ayağa kalkması için emek veriyorlar. Çocuk oyun atölyelerimiz, bilim atölyelerimiz, mobil mutfağımız bölgedeki ihtiyaca cevap veriyor. Mutfağımızı kaymakamlığımıza devrettik. Bundan sonraki süreçte gastronomi bölümünden hocalarımız, öğrencilerimiz mutfakta çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Belki öğrencilere bir öğün sürekli yemek çıkarmak gibi çalışmalar yapacak. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Pandemide, yaşanan büyük afetlerde, küresel krizde ve ülkemizin yaşadığı herhangi bir sorunda hiçbir imkanımız bugüne kadar kısıtlanmadı. Böyle bir devlete ve böyle bir millete sahibiz. Dolayısıyla biz de imkanlarımızı ihtiyaç duyan herkesle paylaşmak noktasında kararlıyız. Tüm hocalarımız, tüm öğrencilerimiz sadece gönüllülük esasıyla çalışmaları bugüne kadar getirdiler. Hepsine kurumum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda giderken katkı vermek doğaldır ancak olağanüstü durumlarda katkı vermek, herkesin ulaşamadığı yerlere ulaşmak ve çocuklara dokunmak çok daha kıymetlidir. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin gücüne güç katmaya çalışıyoruz. Eğer bir ucundan tutabildiysek ve katkı sağladıysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında Malatya'ya 3 kez gittiğini ve şehrin değişimine tanıklık ettiğini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Şehre ilk geldiğimizde, tüm yaşananları canlı olarak görme imkanımız oldu. Trafik kilitlenmiş bir haldeydi; konutların, iş yerlerinin, okulların kısaca tüm kentin zarar gördüğüne tanık olduk. Bu gelişimizde ise Malatya'da bitmiş olan konutları, iş yerlerini ve kentine geri dönen kıymetli Malatyalıları gördük. Değerli Malatyalıların önemli bir kısmının kentlerine geri dönmesi, çok değerli topraklarına; şehirlerine sahip çıktıklarını gösteriyor. Devletimizin yaptığı deprem konutları çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve köylerde de yapılıp teslim edildiğini biliyoruz. Süreç olabildiğince hızlı ilerliyor" şeklinde konuştu.

Rektör Hotar, "Suyu ile meşhur olan Malatya'mıza içilebilir su hizmeti verebilmek amacıyla dört adet su arıtma ünitesi kurduk. Kısa sürede bu sayıyı daha da arttıracağız" diye konuştu.