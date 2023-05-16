DEÜ projesi sanal dünyada çocuklara ilham oldu

Depremden etkilenen çocuklar için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından başlatılan 'Hepimiz Çocuktuk' projesi çerçevesinde Adıyaman'a giden DEÜ ekipleri, oyuncak atölyesi konteynerinde sanal gerçeklik teknolojilerini çocuklarla buluşturdu.

Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılırken, ilk günden itibaren bölgede yer alan ve birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 'Hepimiz Çocuktuk' sosyal projesi ile de minik kalplere dokunmayı sürdürdü. Bu çerçevede afetin vurduğu şehirlerden birisi olan Adıyaman'a giden DEÜ ekipleri, oyuncak atölyesi konteynerinde sanal gerçeklik teknolojilerini çocuklarla buluştururken, onların teknolojiyi ve sanatı birlikte keşfetmelerini sağladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Araştırma üniversitesi olarak, evlatlarımızın hem günümüz teknolojilerini tecrübe etmelerine hem de özgünlük yönlerini geliştirmelerine önem veriyoruz. Bu çerçevede sürdürdüğümüz proje ile çocuklarımıza sanal dünyada sanatla ilham olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi koordinasyonunda kentte konumlandırılan oyuncak atölyesi konteynerinde, gerçeklik teknolojilerine yoğun ilgi gösterildiğini kaydeden Rektör Hotar, "Evlatlarımızı sanal gerçeklik teknolojisi ile tanıştırarak, onların hayal güçlerini zenginleştirmelerine yönelik ortamı oluşturduk. Günümüzde özgünlük ve gibi kavramları desteklenmenin, zihinsel ve ruhsal gelişim açısından önemi zaten biliyoruz. Dolayısıyla kurumumuzun uzun vadeli stratejilerinde bu konuya odaklanıyoruz. Rektörlük olarak da teknoloji geliştiren ve üreten insanları küçük yaştan itibaren ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu atölye ile de felaketin olumsuz etkilerini yaşamak zorunda kalan evlatlarımıza moral vermeyi ve onlara yeni bir dünyayı sunmayı arzuluyoruz" diye konuştu.

Dokunma tabanlı sanal gerçekliğe dayanan interaktif uygulamalara çocukların yoğun ilgi gösterdiğini açıklayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki çocuklar için sosyal hizmetlere farklı bir bakış açısı sunan teknolojik sunumlar ve uygulamalar, bu konuda devam eden Bilimsel Araştırma Projesi'ni(BAP) yürüten bir ekibimizin girişimleriyle planlandı. Bu doğrultuda ekibimiz, çocuklarımızın ilgisini çeken ve merak uyandıran teknolojiler hakkındaki soruları cevapladılar; günümüz teknolojileri hakkında bilgi verdiler. Evlatlarımız ise hem sanal ortamda resim ve çizim yapma imkanı buldu hem de dijital sanat kavramı ile tanıştılar. Bu sayede problem çözme becerilerini geliştirdiler. Sanal gerçeklik teknolojilerinin onlar için eşsiz bir deneyim olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz; çünkü geleceğimiz olan evlatlarımızın hayal gücü ile ülkemizi inşa edeceğimize inanıyoruz. İlgili BAP'ın Proje Yürütücüsü ve Güzel Sanatlar Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna'ya; araştırmacılar Diş Hekimliği Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semiha Hülya Erten Can ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Doktora Öğrencisi Merve Karagöz'e; ekibimizin diğer üyelerine teşekkür ediyoruz." - İZMİR