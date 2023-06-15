DEÜ konservatuvarının başarıları, sınırları aşıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı, elde ettiği başarılarla yerel ve uluslararası alandaki tanınırlığını artırıyor. DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Çiler Talu ile flüt ve korno eğitimi alan öğrencileri, son bir yıl içinde ulusal ve küresel ölçekteki yarışmalarda elde ettikleri dereceleri paylaşmak üzere DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti. DEÜ Devlet Konservatuvarının dünden bugüne sanat camiasına sayısız isim kazandırdığını vurgulayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Yerel ve küresel ölçekteki müzik yarışmalarında önemli dereceler elde ederek bunu bir kez daha ortaya koyan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'de konservatuvar eğitiminde saygın kurumlardan birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elde ettiği başarılarla yerel ve uluslararası alandaki tanınırlığını gün geçtikçe artırıyor. DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalından Dr. Öğr. Üyesi Çiler Talu ile flüt ve korno eğitimi alan öğrencileri, son bir yıl içinde ulusal ve küresel ölçekteki yarışmalarda elde ettikleri dereceleri paylaşmak üzere DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti. Lise ve lisans düzeyinde DEÜ'de eğitim-öğretim hayatlarını sürdüren öğrencilerin başarıları arasında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist seçmeleri başta olmak üzere birçok yerel ve uluslararası yarışmalardaki birincilikler ve dereceler dikkat çekiyor.

"Gurur duyduk"

1954 yılında kurulan ve 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan, 65 yıllık köklü bir okul olan DEÜ Devlet Konservatuvarının dünden bugüne sanat camiasına sayısız isim kazandırdığını vurgulayan Rektör Hotar, "Yerel ve küresel ölçekteki müzik yarışmalarında önemli dereceler elde ederek bunu bir kez daha ortaya koyan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Konservatuvar öğrencilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve uluslararası prestijli orkestralarda bulunma hakkı kazandı. Bugün onlarla heyecanlarını paylaşmak için bir araya geldik. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren hocalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

İzmir için marş bestelenmişti

DEÜ Devlet Konservatuvarının kısa bir süre önce İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde beste yarışması düzenlediğini de hatırlatan Rektör Hotar, "Rektörlüğümüz öncülüğünde düzenlenen yarışmada DEÜ Devlet Konservatuvarı Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı öğrencimiz İltan Bilge'nin 'Kutlu Gün Marşı' isimli eseri, jüri tarafından birinci seçilmişti. Marşımız kısa sürede dillere dolandı ve İzmir'e yakışır bir eser olarak hafızalardaki yerini aldı. Konservatuvarımızın her sanat dalı ayrı bir değerde. Bu yarışmamız da kentimize, milletimize ve değerlerimize olan bağlılığımızın bir sonucuydu. Ulusal ve uluslararası sanat camiasında söz sahibi olan üniversitemize katkıları için konservatuvarımızın her bir bölümüne ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu. - İZMİR