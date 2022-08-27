Deterjan kutuları kadınların elinde kuğu oldu

Eskişehir'de stant açan Bilecikli üretici kadınlar, kuğu şeklini verdikleri deterjan bidonlarını süs eşyası yapıp çöpü geri kazandırdı.

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri dün itibariyle başladı. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki alanda etkinlikler yapılırken, Bilecikli birçok üretici ürünlerini kurulan stantlarda sergileyerek satışa sundu. O ürünlerden belki de en ilginci çeşitli ebatlarda olan deterjan kutularına şekil verilerek yapılan süs eşyalarıydı. Kutuları, kuğu ve ördek şeklinde biçimlendiren üretici kadınlar, çeşitli boyalarla bidonlara görsellik kazandırdığı görüldü. Bu sayede çöp olan bidonları emekçi kadınlar süs eşyası yaparak geri kazandı. Bidonların yanı sıra süs kabağından yapılan figürlerde sergide yer aldı. - ESKİŞEHİR