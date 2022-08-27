Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deterjan kutuları kadınların elinde kuğu oldu

Yerel Haberler

Deterjan kutuları kadınların elinde kuğu oldu

Eskişehir'de stant açan Bilecikli üretici kadınlar, kuğu şeklini verdikleri deterjan bidonlarını süs eşyası yapıp çöpü geri kazandırdı.

Eskişehir'de stant açan Bilecikli üretici kadınlar, kuğu şeklini verdikleri deterjan bidonlarını süs eşyası yapıp çöpü geri kazandırdı.

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri dün itibariyle başladı. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki alanda etkinlikler yapılırken, Bilecikli birçok üretici ürünlerini kurulan stantlarda sergileyerek satışa sundu. O ürünlerden belki de en ilginci çeşitli ebatlarda olan deterjan kutularına şekil verilerek yapılan süs eşyalarıydı. Kutuları, kuğu ve ördek şeklinde biçimlendiren üretici kadınlar, çeşitli boyalarla bidonlara görsellik kazandırdığı görüldü. Bu sayede çöp olan bidonları emekçi kadınlar süs eşyası yaparak geri kazandı. Bidonların yanı sıra süs kabağından yapılan figürlerde sergide yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title