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Destek ekibi konteynır kurulumuna destek olmak üzere deprem bölgesine gitti

Yerel Haberler

Destek ekibi konteynır kurulumuna destek olmak üzere deprem bölgesine gitti

Osmaneli Belediyesi ekipleri konteynır kent kurulumu için Hatay'a gitmek üzere harekete geçti.

Osmaneli Belediyesi ekipleri konteynır kent kurulumu için Hatay'a gitmek üzere harekete geçti.

Deprem yardımlarında Bilecik Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte hareket eden Osmaneli Belediyesi, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talebi üzerine 15 personelini konteynır kurulumları, çevre düzenlemeleri ve benzeri konularda oradaki sorumlulara destek olması için Hatay'a gönderdi. Ekipleri uğurlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemiz ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Depremden etkilenen bölgedeki kardeşlerimize yardımlarımız Bilecik Valiliğimiz organizasyonunda devam edecek. Osmaneli halkı birlik ve beraberlik içinde tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında desteklere devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Osmaneli Deprem Hatay Yerel Haberler

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