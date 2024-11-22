Üye Girişi
Haberler

Dershane Çatısında Yangın: Bir Öğretmen Ölü Bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir dershanenin çatısında çıkan yangında, öğretmen Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu. Yangın, 4 katlı bir apartmanın üst katında meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dershane çatısında yangın: Öğretmen ölü olarak bulundu

SİVAS - Sivas'ta dershane çatısında çıkan yangında bir öğretmen ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre yangın Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede öğretmen Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dershane Çatısında Yangın: Bir Öğretmen Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak

Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak

 Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi aktüel ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bugün hava durumu 22 Kasım! İstanbul'a yağmur yağacak mı? Adana hava durumu | 23 Kasım Adana'da hava nasıl olacak? Adana günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Antalya'da okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma okullar tatil mi edildi? A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? Milli Takım play-off muhtemel rakipleri kim? ATV CANLI İZLE 22 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? ATV frekans canlı yayın bilgileri… Resmi Gazete'de TBMM kararları yayımlandı! Çocuk istismarı ve bebek ölümlerini araştırma komisyonundan karar BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.