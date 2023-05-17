Ders zili bu sefer jandarma ekiplerinin eğitimi için çaldı

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan 9 adet Mobil Trafik Eğitim aracı, ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere trafik güvenliği eğitimi vermek için okulları tek tek geziyor. Konya'da verilen eğitimde, hazırlanan platformda öğrencilere kaza anı ve önlemler canlandırmalı olarak anlatıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Meram 35. Jandarma Trafik ve Meram İlçe Motorize Trafik Timi tarafından Meram ilçesinde bulunan Kayhüyük İlkokuluna Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan Mobil Trafik Eğitim aracı kuruldu. Jandarma ekipleri tarafından teorik eğitim verilen öğrencilere trafik, kırmızı ışık, yaya geçidi ve emniyet kemerinin önemi canlandırılmalı olarak anlatıldı. Trafik Jandarma Timleri tarafından trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla verilen eğitimlerden 48 öğrenci yararlandı.

"Jandarma ekiplerimiz öğrencilerimize hayati önem taşıyan trafik eğitimi veriyor"

Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin en güzel örneklerinden birinin gerçekleştiğini belirten Kayhüyük İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Önen, "Bugün eğitim ve öğretim zilimiz jandarmamızın trafik eğitimi için çaldı. Her zaman milletimizin yanında olan jandarmamız bugün eğitim için burada. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimi o kadar önemli ki, artık devletimizin bütün kurumları bu konuda bizim paydaşımız. Meram ve Büyükşehir Belediyemiz yüzme ve doğa gibi birçok eğitimleri verirken, jandarma ekiplerimiz de okulumuzdaki öğrencilerimize hayati önem taşıyan trafik eğitimi veriyor. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin en güzel örneklerinden birini okulumuzun bahçesine kurdular. Çocuklarımız trafik eğitimi alıyor. Umuyoruz bütün çocuklarımız bu güzel eğitimi alır" dedi.

"Bazı bilgiler dokunarak, yaşayarak birkaç dakikada öğrenilecek seviyeye iner"

Önen, saatlerce anlatarak öğretmek istedikleri bazı bilgilerin dokunarak, yaşayarak birkaç dakikada öğrenilecek seviyeye indiğini ifade ederek, "Sınıfta anlatımdan daha ziyade bizim günlerce, saatlerce anlatarak öğretmek istediğimiz bazı bilgiler, dokunarak, yaşayarak birkaç dakikada öğrenilecek seviyeye iner ve bugün burada bunu yaşıyoruz. Çocuklara burada gösterilen her şeyi biz okulda dönem dönem anlatıyoruz ama bu eğitim bambaşka. Burada hem küçük arabalarla hem de trafik ışıkları yani trafikteki ortam çocuklar için oluşturulmuş. Burada çocukların o anı yaşaması, artık çocuklara da anlatmaya gerek kalmayacak kadar hafızasına kazınmış oldu" diye konuştu.

Eğitime katılan ilkokul öğrencileri ise düzenlenen eğitimle trafik hakkında birçok konuyu öğrendiklerini dile getirdi. Eğitim sonrası öğrencilere ekipler tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verildi. Eğitim hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KONYA