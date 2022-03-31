Dernekler gelenekleri yaşatıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan dernekler birlik beraberliği ve gelenekleri yaşatmak için federasyon kuracaklar.

Bursa Yenişehir Fetiye Köyü Derneği ve Fetiye Muhtarlığının ortaklaşa düzenlediği Şehitleri anma programına Bursa ve Yenişehir'deki dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Osmanlının ilk köyü olan Yenişehir Barcın Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Açar, "Yapılan bu güzel etkinlikte köy dernekleri olarak istişare toplantısı düzenledik. Köylerimizde birlik ve beraberliği arttırmak adına son derece güzel etkinlikler düzenleniyor. Yenişehirli ve Bursalı dernekler olarak önümüzdeki günlerde federasyon oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Fetiye Köyü Dernek Başkanı Resul Engin, 6 yıldan bu yana geleneksel hale getirdikleri şehitleri anma etkinliğini bu yılda gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 'Köy Muhtarımız Hasan Çetin ve köy halkımızın destekleri ile geleneksel hale getirdiğimiz Çanakkale Şehitleri anma etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel