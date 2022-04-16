Derneğin aile okulu ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdiler - Haberler

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Derneğin aile okulu ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derneğin aile okulu ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdiler

Anadolu Gençlik Derneği Kadın Kolları Başkanı Serpil Sunar ve Üniversite Komisyon Başkanı Zehra Yıldırım, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Gençlik Derneği Kadın Kolları Başkanı Serpil Sunar ve Üniversite Komisyon Başkanı Zehra Yıldırım, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden Anadolu Gençlik Derneği Kadın Kolları Başkanı Serpil Sunar ve Üniversite Komisyon Başkanı Zehra Yıldırım, aile okulu ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdiler.

Yapılan ziyaretin kendisini memnun ettiğini ifade eden Başkan Işık, Anadolu Gençlik Derneği'nin çalışmalarına belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını hatırlatarak, kültürel faaliyetler ve diğer konularda iş birliği yapılabileceğini dile getirdi. - KÜTAHYA

Derneğin aile okulu ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdiler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Gençlik Derneği, Üniversite, Alim Işık, Yerel, Haberler

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