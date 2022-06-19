Dermatoloji uzmanından önemli uyarı: 'Öğle saatlerinde 20 dakikadan fazla güneşe çıkılmamalı'

Yaz aylarında güneşin cilde etkileri ve bu etkilerden koruma yöntemleri hakkında bilgi veren Kızılay Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Mehmet Feyzi Candan, "UVB ışınlarının etkili olduğu 10: 30-15: 30 arasında korunmamız gerekmektedir. Güneşe öğle saatlerinde 20 dakikadan fazla çıkılmamalıdır. Dışarı çıkarken uygun giysi giyilmeli, geniş şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır" diyerek vatandaşları uyardı.

Kızılay Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Mehmet Feyzi Candan, güneşin cilde etkileri ve bu etkilerden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Candan, "Güneş ışınlarının anlık etkileri olduğu gibi daha sonra ortaya çıkabilen uzun süreli etkileri de bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu etkiler sonucunda cildin onarım kapasitesi gecikir, alerjiler de tetiklenebilir. Bu etkilere maruz kalmamak için her yaş grubunun güneşten korunması gerekmektedir" diye konuştu.

"10.30 - 15.30 saatleri arasında güneşten kaçının"

Uzm. Dr. Mehmet Feyzi Candan, "UVB ışınlarının etkili olduğu 10: 30 - 15: 30 arasında korunmamız gerekmektedir. Aksi halde gerek cilt gerekse göz sağlığımız tehlikeye girer. Birinci ve ikinci derece güneş yanıkları ve hatta güneş çarpmaları bu saatler arasında olmaktadır. Güneşin zararlı etkilerinin en başında cilt kanseri gelmektedir. Deride kırışıklık, yaşlanma ve lekelenme ile güneş yanıklarını da eklersek korunmanın önemi kendiliğinden ortaya çıkar" dedi.

Güneşten korunma nasıl olmalı

Sadece tatilde değil günlük yaşantımızda da güneşin zararlı etkilerinden korunmak gerektiğini kaydeden Kızılay Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Mehmet Feyzi Candan, "Güneşe öğle saatlerinde 20 dakikadan fazla çıkılmamalı. Uygun giysi ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş koruyucuları özellikle çocuklar olmak üzere tüm yaş grubundan kişiler kullanmalıdır. Güneş koruyucular, UVA ve UVB gibi zararlı ultraviyole ışınlarının sebep olduğu radyasyonu soğuran ya da yansıtarak geri gönderen ürünler olarak tasarlanır ve bu ürünlerin cildi koruma düzeyini göstermek amacıyla SPF ölçü birimi kullanılır. Genelde 15 ile 50 birim arasında değerlendirilir. Değer ne kadar büyük olursa ürünün koruma etkisi de o kadar güçlü olur. Güneş kremlerinin önemli bir kısmının suya dayanıklılığından bahsedilse de denizden ya da havuzdan çıkıldığında duş alınıp yeniden güneş koruyucu kullanılması daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

'Uygun giysiler tercih edilmeli, geniş şapka takılmalı'

Güneşe uygun giysilerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Candan, "Geniş şapka giymek, ultraviyole özelliği bulunan güneş gözlükleri seçmek, uzun kollu ve açık renkli giysileri tercih etmek gerekir. Bilhassa güneş alerjisi olanlar, uzun kollu beyaz gömlek ile denize ve havuza girebilirler. İmkanı olanlar güneşe çıkmadan her sabah bir adet antihistaminik alabilirler " açıklamasında bulundu. Kızılay Kayseri Hastanesi, Türk Kızılay'ın bir iştiraki olup, Kızılay Sağlık Grubunun işlettiği hastane ve tıp merkezlerinden biridir. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel