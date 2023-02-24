Derman Market ile yaralar sarılıyor

Yenimahalle Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma sebep olan iki depremin ardından mağdur olan vatandaşlara yönelik düzenlediği yardım projelerini aralıksız sürdürüyor.

Yenimahalle Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma sebep olan iki depremin ardından mağdur olan vatandaşlara yönelik düzenlediği yardım projelerini aralıksız sürdürüyor.

Yenimahalle Belediyesi, depremin ardından Ankara'ya gelerek Yenimahalle'ye yerleşen afetzedelere yönelik Derman Market aracılığıyla bugüne kadar 9 bin 854 depremzedeye gıda ve hijyen yardımı ulaştırdı.

Geçici konut desteği sağlandı

Düzenlenen yardım kampanyası ve yardımseverlerin desteği ile toplanan gıda ve temizlik ürünlerini geçici konutlara yerleşen vatandaşlara ulaştıran ekipler, bunun yanında afetten etkilenen vatandaşlara yönelik Yenimahalle Belediyesi Üretim Tesisi aracılığıyla kıyafet ve ayakkabı desteğine de ara vermeden devam ediyor. Yenimahalle'ye gelen 723 vatandaşa da ilçe sakinlerinin desteği ile geçici konut desteği sunan Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda kurulan yardım merkezinden koltuk, yatak, beyaz eşya ve mutfak gereçlerinden oluşan ev eşyası desteğinde bulunuyor.

Gün birlik günüdür

Yenimahalle olarak afetten etkilenen vatandaşlara yönelik desteğin sürdürüleceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Deprem felaketinin yaralarını belediye olarak hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile sarmaya devam ediyoruz. Derman Market, Yenimahalle Belediyesi Üretim Tesisi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonumuzu depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tahsis ettik. Depremzede vatandaşlarımızın kayıtları yapılıyor, ardından gıda, giyinme, temizlik gibi acil ihtiyaçları gideriliyor. Gün birlik günüdür. Ekiplerimiz afetten etkilenen vatandaşlarımızın derdine derman olabilmek adına gece gündüz demeden çalışıyor. Bu süreçte birlik ve beraberlik duygularını ön planda tutarak yardımlarını bir an olsun esirgemeyen tüm Yenimahalle sakinlerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA