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Derman Çarşısı, bayramda ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derman Çarşısı, bayramda ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu

Esenyurt Belediyesi, 'Derman Çarşısı' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Esenyurt Belediyesi, 'Derman Çarşısı' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Kurban Bayramı öncesinde ailelere temin edilen erzak kolilerinin yanı sıra çocuklara hediye edilen bayramlık kıyafetlerle ilçede dayanışma ve yardımlaşma sağlandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un hayata geçirdiği Derman Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarına devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla binlerce vatandaşın destekçisi olarak örnek oluşturan Esenyurt Belediyesi, bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Başvuruları sonucunda Eski Belediye Binası içerisinde bulunan Derman Çarşısı'na gelen vatandaşlara yapılan erzak kolisi yardımının yanı sıra çocuklar için hazırlanan bayramlıklar ile miniklerin bayram neşesini eksiksiz yaşaması sağlandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı Esenyurt Yerel Haberler

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