Derince'deki projeler görüşüldü

KOCAELİ (İHA) - Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Görüşmede Derince'deki projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Derince'deki projelere dair karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği görüşmede Başkan Aygün, Vali Yavuz'a çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Vali Yavuz ise desteğinin devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel