Derince'deki projeler görüşüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derince'deki projeler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Derince'deki projeler görüşüldü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

KOCAELİ (İHA) - Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Görüşmede Derince'deki projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Derince'deki projelere dair karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği görüşmede Başkan Aygün, Vali Yavuz'a çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Vali Yavuz ise desteğinin devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Derince'deki projeler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeki Aygün, Kocaeli, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title