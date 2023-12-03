Derince'de Yeni Bir Cemevi İnşa Ediliyor

Derince'ye toplamda 4 bin 45 metrekare alan üzerine inşa edilen cemevinde hummalı çalışma devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sopalı Mahallesinde yapılması planlanan cemevinin

bodrum katında kalıp ve donatı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde bu katın tabliye betonu atılacak. Cemevi, bodrum, zemin ve 3 normal kat olarak inşa edilecek. Binanın taban alanı 800 metrekare ve toplam inşaat alanı ise 4 bin 45 metrekare olarak yapılacak. Cemevinin bodrum katında cenaze alanı kazan dairesi, bay abdesthane, temizlik odası, morg, gasilhane, enerji odası, mekanik oda, bay bayan tuvalet, 2 asansör; zemin katında yemekhane, mutfak, 2 asansör, ürün satış, fuaye alanı, güvenlik, idari ofis, lavabo, engelli tuvalet; 1. katında ofis, kütüphane, depo, 2 asansör, sekretarya, müdür odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, muhasebe; 2. katında konferans salonu (240 kişi), kulis, 2 asansör, eğitim salonu, reji odası; 3. katında ise cem salonu, lokma odası ve 2 asansör yer alacak. - KOCAELİ