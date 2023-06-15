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Derince'de sünnet şöleni kayıtları başladı

Derince'de sünnet şöleni kayıtları başladı

Yerel Haberler

Derince Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni için kayıt süreci başladı.

Derince Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni için kayıt süreci başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her alanda yanında olan Derince Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni için kayıt süreci başladı. İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve çocuklara sağlıklı bir gelecek sunmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen sünnet etkinliklerinin bu yıl yine büyük ilgi görmesi bekleniyor. Toplu sünnet için kayıt yaptırmak isteyen aileler, 3 yaşından büyük çocukları için Derince Belediyesi Çözüm Masası'na başvurabilecek. Başvuru esnasında muhtarlıklardan alınacak durum tespit formu ile çocuk, anne-baba kimlik fotokopileri yetkililere teslim edilecek. Kayıtların tamamlanması ve sünnetlerin yapılmasından sonra ise belirlenecek tarihte sünnet şöleni gerçekleşecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Derince Sünnet Yerel Haberler

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