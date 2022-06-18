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Derince'de kurban yerleri için kura çekilecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derince'de kurban yerleri için kura çekilecek

Derince Belediyesi tarafından Kadırga Mesire Alanı'nda kurulacak kurban satış yerleri için kura çekimi yapılacak.

Derince Belediyesi tarafından Kadırga Mesire Alanı'nda kurulacak kurban satış yerleri için kura çekimi yapılacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıkların sürdüğü Derince'de bu yıl kurban pazarı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Çınarlı Mahallesi'nin üst mevkiinde bulunan Kadırga Mesire Alanı'nda kuruluyor. Kurban Bayramı öncesinde belirlediği satış noktaları için müracaatları almaya devam eden Derince Belediyesi ekipleri, kurban satış yerlerini ise kura çekimi ile belirleyecek. Pazartesi günü Yenikent Mahallesi'nde bulunan Derince Belediyesi Spor Tesisleri'nde gerçekleşecek kura çekimi ile satış yerleri, sahiplerine teslim edilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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