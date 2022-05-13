Derince Belediyesi'nden istifalara ilişkin açıklama

Derince Belediyesi tarafından, Çenesuyu A.Ş. ve belediyeye ilişkin yapılan bazı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak, halkı yanıltıcı şekilde yayınlanan iştirakimiz Çenesuyu A.Ş. ve belediyemiz bünyesindeki gelişmeler bu duyuru ile birlikte kamuoyuna detaylı olarak açıklanmaktadır. 'Üretim işçisine zam var, idari kadroya zam yok' ve 'Derince'de Bayraktar yüzünden 4 istifa' şeklinde haberler gerçeği yansıtmamakta olup, detaylar şu şekildedir. Belediye Başkanımız Zeki Aygün'ün yaptığı yatırımlarla her geçen gün büyüyen ve yurt dışına da ihraç edilen iştirakimiz Çenesuyu A.Ş.'de mart ayı itibariyle sözleşme süreci tamamlanmıştır. Her zaman çalışanın yanında olan ve alın teri kurumadan işçinin hakkını vermeyi prensip edinen başkanımızın ilgili sendika Hizmet İş ile yaptığı sözleşme neticesinde tesisimizde görev yapan 52 üretim personelimizin giydirilmiş maaşı yüzde 76'lık bir artışla 3 bin 400 TL'den 6 bin 6 TL'ye yükseltilmiştir. Yine Çenesuyu A.Ş. bünyesinde idari kadroda görev yapmakta olan çalışanlarımızın giydirilmiş maaşları da aynı sözleşme çerçevesinde 4 bin 700 TL'den 6 bin 700 TL - 8 bin TL bandına yükseltilmiş olup, yüzde 42,5 ile yüzde 76 oranlarında bir artış sağlanmıştır. Sözleşme sürecinin ardından maaşlarında ekstra bir artış talep eden idari kadro çalışanları S.A., C.S. ve M.Y.'nin bu talepleri Çenesuyu A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmemiştir. Bu gelişmelerin ardından üç idari kadro çalışanımız iş yerine gelmeyerek noter aracılığıyla istifalarını sunmuş olup, yaşanan süreç bundan ibarettir."

"Süreç tamamen iş hayatının olağan akışında seyretmiştir"

Açıklama şöyle devam etti:

"Yine belediyemiz bünyesinde 2016 yılından itibaren görev yapmakta olan Etüt Proje Müdürü Tarık Duman, yılbaşında mayıs haziran aylarında kurumdan ayrılmak istediğini beyan etmiştir. Yeni bir kariyer planlaması yaptığını ifade ederek, 14 Mayıs Cumartesi günü ayrılmak talebiyle istifasını kurumumuza sunmuştur. Ayrıca bir diğer belediye başkan yardımcımız kendi rızası ile çalışmak istemediğini beyan ederek, istifa etmiştir. Gerek Çenesuyu A.Ş. gerekse Derince Belediyesi'nde yaşanan istifaların söz konusu haberlerde bahsedildiği gibi belediye başkan yardımcımız ve kurumumuzda yaşanan karar ve uygulamalarla alakası olmayıp, süreç tamamen iş hayatının olağan akışında seyretmiştir. Kamuoyunda yer alan haberlerin duyurumuzda belirttiğimiz şekilde değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize sunar, Çenesuyu A.Ş. ve belediyemize katkı sunan ve aramızdan ayrılan çalışanlarımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz." - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel