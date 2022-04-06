Derince Belediyesi'nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi - Haberler

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Derince Belediyesi'nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derince Belediyesi'nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Derince Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında 12 gündem maddesi karara bağlanırken, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.

Derince Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında 12 gündem maddesi karara bağlanırken, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.

Nisan ayı olağan meclis toplantısını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetirken, katiplikleri Furkan Güngör ve Halime Gökdemir yaptı. 12 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Derince Belediyesi meclis toplantısında yapılan oylama neticesinde encümen üyeliklerine Nurhan Baytak, Abdullah Yıldırım ve Züleyha Uslu seçildi. Mecliste komisyon üyeleri de belirlendi. - KOCAELİ

Derince Belediyesi'nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Derince Belediyesi'nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeki Aygün, Nisan, Yerel, Haberler

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