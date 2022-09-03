Dereye atılan fındık tozu, tepkiye neden olduSAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e karışan dereye atılan fındık tozları, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Dereye atılan fındık tozu, tepkiye neden oldu

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e karışan dereye atılan fındık tozları, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede balık lokantası işleten İsmail Turhan, "Hem dereyi hem de denizi kirletiyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.

Karasu'nun Kuyumcullu Mahallesi'nde bulunan dereağzı bölgesi sakinleri, Karadeniz'e birleşen dereye atılan fındık tozlarından şikayetçi oldu. Bölgede balık lokantası işletmeciliği yapan İsmail Turhan, "Fındığını makinaya veren vatandaş, makinadan çıkan tozu dereye veriyor. Bu suda canlı hayvan da var. Çevreye de zarar veriyor, bize de zararı oluyor" dedi. Balık yemeye gelen turistlerin görüntüden rahatsız olduğunu da söyleyen Turhan, "Fotoğraf çekemiyorlar, rahatsız oluyorlar. Biz de mahcup oluyoruz. Üstelik dereden denize ulaşıyor tozlar. Vatandaş yüzüyor denizde. Tozun içinde mi yüzsünler? Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz de çöpümüzü mü atalım dereye? Vatandaş biraz duyarlı olsun" şeklinde konuştu.

Hayri Karadayı isimli vatandaş ise "Çevremizi temiz tutmalıyız. Buralar hepimizin yeri. Temiz tutmalıyız. Bu da her vatandaşın görevi" ifadelerine yer verdi.