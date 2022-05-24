Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü - Haberler

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Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
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Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründüHAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki gündür etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kahverengine bürünürken, araçların ise rengi değişti.

Derecik'te toz bulutu: İlçede gökyüzü kahverengiye büründü

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki gündür etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kahverengine bürünürken, araçların ise rengi değişti.

Derecik'te özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. İlçe toz bulutu nedeniyle kahverengine bürünürken, araçların ise adeta rengi değişti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Musa Yılmaz, "Derecik'te iki gündür toz taşınımı var. Toz taşınımı bölge halkını olumsuz yönde etkiliyor. Astım ve kronik hastalar için tehlike saçıyor. Termometre şu an 22-23 dereceyi gösteriyor. Hava sıcaklığı ve toz taşınımı olunca bizlerde sıkıntılı duruma düştük. İnşallah tez zamanda biter" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Hisarcık, Hakkari, Derecik, Yerel, Haberler

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