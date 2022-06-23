Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye Şamapiyonası'nda dereceye giren öğrenciler Gölpazarı kaymakamı Efecan Şahin ile bir araya geldi.

Türkiye Şamapiyonası'nda dereceye giren öğrenciler Gölpazarı kaymakamı Efecan Şahin ile bir araya geldi.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen kutu oyunları Türkiye Şampiyonası'nın il turnuvasında dereceye giren öğrenciler ile öğle yemeğinde buluştu. Equilibrio oyununda il birinciliği, Q-Bitz, Küre ve Mangala oyunlarında il ikinciliği elde eden öğrencilerinde katıldığı yemekte kaymakam Efecan Şahin, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yemekte Kaymakam Şahin'e, İlçe Jandarma Komutanı Cihat Emir, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve öğretmenler eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Hisarcık Bilecik Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title