Derece yapan öğrenciler, Müdür Aşcı ile bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - Okul sporlarında Genç Erkekler Bowling Şampiyonasında Türkiye üçüncüleri ve Sudoku il içi yarışmasında birinci olan öğrenciler, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile bir araya geldi.

İl Müdürü Ramazan Aşcı'yı ziyaret eden öğrencilere, okulların idarecileri ve öğretmenler eşlik etti. Samsun'da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından yapılan bowling yarışmasında Adıyaman'ı temsil eden 6 kişilik takım Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Ayrıca TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonunda 'EDEB- Zeka Küpü Projesi' çerçevesinde yapılan yarışmada ise il birincisi olan aynı okulun öğrencisi Samet Yılancı'da ziyarette yer aldı. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Müdür Aşcı, akademik başarının yanında sportif alanlarda da başarının artması için her türlü proje ve çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Tüm başarıların arkasında inanç olduğunu vurgulayan Aşcı, öğrencilere kendilerine inanmaları ve inandıkları bu yolda kendilerini geliştirerek daha da ileri başarılara imza atabileceklerini söyledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel