Konyaaltı Belediyesi Ekipleri, Dere Yatağında Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı - Haberler

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Konyaaltı Belediyesi Ekipleri, Dere Yatağında Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Konyaaltı Belediyesi Ekipleri, Dere Yatağında Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı Mahallesi’nde dere yatağında mahsur kalan köpekler, Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı Mahallesi'nde dere yatağında mahsur kalan köpekler, Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uncalı Mahallesi'de bulunan derede bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, hemen harekete geçti. Yaklaşık dört metre derinliğindeki dereye merdiven yardımıyla inerek mahallelinin Karabaş adını verdiği köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalışan ekipler, Karabaş ile birlikte üç köpeğin daha aynı yerde mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine kurtarma planında değişiklik yapan belediye ekipleri, köpekleri Uncalı Mahalle Muhtarlığı karşısında bulunan çıkışa doğru yönlendirerek bulundukları yerden çıkmalarına yardımcı oldu.

MAHALLELİ SEVİNDİ

Karabaş'ın dere yatağında olduğunu fark ederek belediyeye ihbarı yapan mahalle sakini Ayşe Almış, ihbarın değerlendirilerek köpeklerin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu, "Konyaaltı Belediyesi'ne haber verdik. Sağ olsunlar, arkadaşlar geldiler. Hep birlikte çalışarak köpekleri olduğu yerden çıkardılar. Köpeklerimiz özgürlüklerine kavuştu. Belediye ekiplerine, belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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