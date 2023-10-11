Dere Üstü Islah Projesi hızla ilerliyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak maksadıyla yürütülen Dere Üstü Islah Projesi'nin bu yılsonuna kadar yüzde 90 kısmının bitirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bitlis'te 4'ncü dönem 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' valilik konferans salonunda Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Karaömeroğlu, geçtiğimiz ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı toplamda 121 projenin olduğunu kaydetti. Karaömeroğlu, "Koordinasyon kurulu toplantısında çalışmalarımızın daha etkin olması için bir araya geliyoruz. Hepimizin burada bulunmamızın önemini ve taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bugün çeşitli alanlarda kurumlar ve paydaşlar olarak bir aradayız. Amacımız ilimizi her yönden daha iyi noktalara, daha iyi seviyeye taşımak ve birlikte işbirliği içinde daha iyi sonuçlar elde etmektir. Birlikte çalışmanın gücünün ve değerinin farkında olarak bu toplantının başarı ile sonuçlanmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Karaömeroğlu, çarşı merkezinde yürütülmekte olan Dere Üstü Islah Projesi'nin bu yılsonuna kadar yüzde 90 kısmının bitmiş olacağını belirterek, "Bitlis'te üçüncü dönem toplantısının yapıldığı temmuz ayı ve sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 25 Ağustos 2023 tarihinde 109 adedi kamu yatırımı olmak üzere Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan toplam 12 milyar tutarında 121 projenin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Bilindiği üzere çarşı merkezimizde Bitlis'in tarihi dokusunu ön plana çıkarmak ve dere üstü ıslah çalışmalarındaki çalışmalarımız son hızla ve kararlılıkla devam etmekte. Büyük ihtimalle bu yılsonuna yüzde 90 bitmiş şekilde yetiştirmek için büyük kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda yatırımcı bölge ve il müdürlerinin projeleri hakkında kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Koordinasyon toplantısına Erol Karaömeroğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı İzzet cem Eser, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı. - BİTLİS