Üye Girişi
Haberi Paylaş
Depremzedelerin yüzü güldü

Depremzedelerin yüzü güldü

Yerel Haberler

DÜZCE(İHA) – Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde ilk günden bu yana göre yapan Düzce Müftülüğünü bağlı ekipler vatandaşlara akülü sandalye, konuşma cihazı, yatak, çocuklara bisiklet ve tablet dağıttı.

DÜZCE(İHA) – Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde ilk günden bu yana göre yapan Düzce Müftülüğünü bağlı ekipler vatandaşlara akülü sandalye, konuşma cihazı, yatak, çocuklara bisiklet ve tablet dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan deprem afetinin hemen ardından harekete geçip bölgeye giden Düzce Müftülüğüne bağlı ekipler Düzceli hayırseverlerin yardımlarıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ki ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü sandalye, konuşma cihazı, yatak, çocuklara bisiklet ve tablet dağıtımı yaptılar. Çocuklar aldıkları bisiklette büyük mutlu oldular. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title