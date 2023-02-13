Depremzedelerin su sorununa geçici çözüm

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarıyla 'asrın felaketi'nden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarıyla 'asrın felaketi'nden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren deprem bölgesinde çalışmalarını yürüten Büyükşehir, bölgede yaşanan su sorununa çözüm olmak için SASKİ bünyesinde bulunan su tankerini Adıyaman'a ulaştırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 6 Şubat'ta üst üste yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren profesyonel arama - kurtarma ekibi ve gerekli envanteriyle sahadaki çalışmalara destek olan kurum, su sıkıntısı yaşayan bölgelere de su tankeri gönderdi. Deprem nedeniyle altyapı hatları zarar gören ve su kesintisi yaşayan bölgelerde vatandaşlara su taşıyan tanker ile depremzedelerin su sorunu geçici süreliğine çözüme kavuşturuldu. - SAKARYA