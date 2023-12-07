Depremzedelerin Diktiği Fidanlarla Konteyner Kent Yeşile Büründü

Kadın eli değen konteyner kent sokakları yeşile büründü

Afetzede Elhem Emeç, "Çiçeklerle uğraşırken stresimizi atıyoruz, deprem korkusunu atmaya çalışıyoruz"

Afetzede Figen Beyazgül, "Kendimizi evimizde hissedelim istedik"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da afetzede vatandaşların yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentin sokakları; kadınlar tarafından dikilen ağaçlar, çiçekler ve ekilen sebzelerle yeşile büründü.

Asrın felaketi sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde binlerce vatandaş geçici yaşam alanlarında yaşamaya başlamıştı. Samandağ ilçesinde bulunan Yenimahalle Konteyner Kentte 96 ailenin yuvası oldu. Depremzede vatandaşların evi olan konteyner kentin sokaklarına kadın eli değdi. Depremzede kadınlar tarafından dikilen çiçekler ve ekilen sebzelerle birlikte konteyner kentin sokakları yeşile büründü. Depremzede vatandaşların doğaya olan ilgisini fark eden konteyner kent yönetimi de geçici yaşam alanını ağaçlandırdı. Depremzede vatandaşların gayreti ve yönetimin destekleriyle renklenen konteyner kentin sokakları görenlerin dikkatini çekiyor.

"Kendimizi evimizde hissedelim istedik"

Yeşil alanların kendisine ferahlık verdiğini ifade eden afetzede Figen Beyazgül, "Yenimahalle konteyner kent ve benim evim burası. Biz küçücük de olsa bahçe düzenledik kendimize. Yeşil alan, hem yiyoruz hem de güzel bir görüntü oluştu. Kendimizi evimizde hissedelim istedik. Güzel duruyor, yeşil alanlar bize ferahlık veriyor. Marul, nane, maydanoz ve soğan ektim" dedi.

"Çiçeklerle uğraşırken stresimizi atıyoruz, deprem korkusunu atmaya çalışıyoruz"

Çiçeklerle uğraşırken deprem stresini attığını ifade eden afetzede Elhem Emeç, "Yenimahalle konteyner kentte yaşıyorum. Çok seviyorum çiçekleri. Açık alanda stresimizi atıyoruz, çiçeklerle uğraşırken. Çiçeklerle uğraşırken stresimizi atıyoruz, deprem korkusunu atmaya çalışıyoruz. En iyi uğraş, çiçek. Kadın eli değen her yer güzelleşir. Burada güzelleşti. Burada her yer yemyeşil buraya gelen herkes de fark ediyor. Görünümü güzel" şeklinde konuştu.