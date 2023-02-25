Depremzedelere ulaşım ücretsiz

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye gelen depremzedeler kent içindeki ulaşımlarını ücretsiz yapacak.

Düzce Belediyesi, depremlerin ardından yaraları sarmak için ilk günden itibaren var gücüyle çalışıyor. Deprem bölgesinden Düzce'ye bir çok vatandaşın nakil edilmesine öncülük eden Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla depremzedelerin ücretsiz seyahat etmelerine imkan sağlayan "Tek Yürek Kart" uygulamasını başlattı.

Başkan Faruk Özlü, Düzce'ye gelen afetzedelerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attıklarını kaydederek; "Depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren Düzce olarak afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bir yandan Devlet Millet el ele vererek başlattığımız yardım kampanyalarımız devam ederken, bir yandan da çadır kentler için ürettiğimiz tuvalet, duş bebek odası gibi öncelikli ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tüm bunların yanında ulaşım konusunda da Düzce'de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz için 'Tek Yürek Kart' uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile misafir afetzede kardeşlerimiz araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdunda oluşturduğu stantta, Tek Yürek Kart'lar AFAD'ın depremzede listesinde yer alan vatandaşları verilmeye başlandı. Afetzedeler, Kazım Demir İş Hanı, Zemin katta bulunan Ulaşım AŞ. Kent Kart ofisinden de kartlarını teslim alabiliyor. - DÜZCE