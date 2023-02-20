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Depremzedelere büyükbaş hayvanını bağışladı

Yerel Haberler

Depremzedelere büyükbaş hayvanını bağışladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Erdoğan Demir, beslediği büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Erdoğan Demir, beslediği büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde 11 il etkilenirken, Korkuteli İmecik Susuz Mahallesi'nden hayırsever Erdoğan Demir, tüm Türkiye'de başlatılan yardım kampanyalarına duyarsız kalmadı. Demir, evinde beslediği büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı. Türk Kızılay Korkuteli Şube Başkanı Süleyman Tunç, Erdoğan Demir'e desteklerinden dolayı gönülden teşekkür ettiklerini bildirdi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Korkuteli Antalya Kızılay Yerel Haberler

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