Depremzedelere bisikletli moral

İzmir'den deprem bölgesine gelen 3 arkadaş bisikletleri ile çıktıkları yolculuklarında depremzedelerin yanında oluyorlar.

İzmir'de yaşayan Olcay Yersel, Kadir Yıldırım ve Belçika'dan gelen Cihan Akkoç isimli 3 arkadaş 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan 11 ili bisikletleri ile dolaşarak depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor hem de onlara moral vermek istiyor. Kahramanmaraş'tan başladıkları yolculuklarının bir sonraki durağı olan Malatya'ya gelen 3 arkadaş geceyi ise kurdukları kamp çadırında geçirdiler. Belçika'da yaşan ve deprem sonrası gelip buraları birebir görmek için yola çıkan Cihan Akkoç, "Belçika'da TV'den izleyip üzülüyorduk baya. Sonra yerinde görmek için arkadaşlarla yola çıktı. Gerçekten TV'lerde görüldüğü gibi değil, çok vahim bir durum. Malatya'nın çarşısı ölmüş, yarısında elektrik var yarısında yok. Bir lokanta bulmak için 1 saat dolaştık, binalar ya yıkılmış yada ağır hasarlı" dedi.

Aktif olarak bisiklet sporu yapan ve Türkiye'nin birçok noktasını da bisiklet ile gezen bir diğer isim olan Olcay Yersel'de deprem sonrası 15 gün boyunca Hatay'da gönüllü olarak bulunduğunu belirterek, "Oradaki insanları gördüm, ne halde olduklarını yakinen biliyorum. Arkadaşlar arayınca birlikte Kahramanmaraş'tan başladık deprem bölgesini gezmeye" dedi. Malatya'ya 40 yıl önce geldiğini de vurgulayan Yersel, "Keşke bu halde görmeseydim, keşke 40 yıl sonra gelişmiş halini görebilseydim Malatya'nın. Sağlam bina göremedim her şey ağır hasarlı ve yıkılacak" diye konuştu.

Kahramanmaraşlı olan Kadir Yıldırım'da İzmir'de yaşadığını ve deprem bölgesini bisikletleri ile gezerek yerinde buraları görmek için yola çıktıklarını söyleyerek, "Kahramanmaraş'tan başladık, bazı yerlere giremedik bile, insanların durumunu gördüm konuşamadık bile" dedi. Malatya'da 14 yıl yaşadığını ve buraları çok sevdiğini de söyleyen Yıldırım, Gördüğüm kadarıyla Malatya'nın kalbi gitmiş, damarlarları kalmış. İnsanlarımız eminim bunun da üstesinden gelecektir. Bizlerde buralarda insanlarla sohbet edelim, dertlerini dinleyelim dedik. Çadırları gezdik, burada ihtiyacı olan bazı aileleri tespit ettik, kendilerine maddi yardım sağlayacağız" diye konuştu. - MALATYA