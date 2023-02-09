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Depremzedelere anlamlı yardım

Yerel Haberler

Depremzedelere anlamlı yardım

Kütahya'da yaşayan bir grup Somalili mülteci, aralarından topladıkları bir miktar parayı depremzedelere ulaştırılmak üzere Meydan Aşevi Vakfı'na teslim etti.

Kütahya'da yaşayan bir grup Somalili mülteci, aralarından topladıkları bir miktar parayı depremzedelere ulaştırılmak üzere Meydan Aşevi Vakfı'na teslim etti.

Toplanan paraları imza karşılığı teslim alan Meydan Aşevi yetkilileri, mültecilerin davranışı karşısında duygusal anlar yaşadı. Meydan Aşevi yetkilileri, söz konusu miktarın an kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağını ifade ettiler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Yerel Haberler

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