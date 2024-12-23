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Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımına başlanan ve tamamlanan deprem konutları, afetzedelerin yeni yuvaları olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımına başlanan ve tamamlanan deprem konutları, afetzedelerin yeni yuvaları olmaya devam ediyor. Yeni yuvalarına taşınan aileler evlerinin temizliğini yapıyor.

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan deprem konutları, depremzedelerin yaşamlarını normalleştirebilecek bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Evlerin içine giren afetzede aileler temizliklerini yapıp, mobilyalarını yerleştiriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutları afetzedelerin yeni yuvası oldu. Bir buçuk yıl konteyner kentte kaldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde yeni evine kavuştuğunu ifade eden depremzede Zeynel Sular, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde depremzedelere sunulan bir güzellikten faydalanıyoruz. Uzun bir süre konteyner kentte kalıyorduk kura sonucu evimiz çıktı. Evimiz çok güzel ve buranın bir sistemi var. TOKİ olarak yönetim var her şeyimiz ile ilgileniyorlar. Ben bu şekilde bir ev alamazdım ve uzun yıllar sürecekti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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