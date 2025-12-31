Depremzedeler, yeni yıla yeni yuvalarında giriyor

Kahramanmaraşlı depremzede çift, bir çok aile gibi yeni yıla yeni evlerinde girmenin mutluluğunu yaşıyor. Depremde kaybettikleri canlar için yeni yıla buruk girdiklerini anlatan Hasan ve Şazenuş Dingiş, devletin varlığını her zaman hissettiklerini, kendilerine verilen evden de çok memnun kaldıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar, teslim edilen yeni konutlara yerleşmeye devam ediyor. Şehirde yapımı tamamlanan Ebrar Sitesi'nde de bir çok aile gibi 67 yaşındaki Hasan ve 65 yaşındaki Şazenuş Dingiş çifti yeni yıla yeni yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşıyor. Deprem sonrası yaşanan zorlu sürecin ardından teslim aldıkları yeni evlerinde ilk yeni yıllarını karşılamaya hazırlanan aile, bu yılbaşının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Yeni konutlarla birlikte kentte yaşamın normale dönmeye başladığını ifade eden vatandaşlar, yeni yılın Kahramanmaraş için yeniden ayağa kalkma yılı olmasını temenni etti.

"Verdikleri evden de çok memnunuz"

Türkiye'nin çok güçlü olduğunu belirten Şazenuş Dingiş, "Devletimiz her türlü yanımızdaydı. Yeni yıla buruk giriyoruz. Önceden karlar yağdığında çocuklar kartopu oynuyordu. Artık onlar cennette. Şu anda çocuklar az, inşallah gene çoğalırlar. Allah devletimizden razı olsun. Evimiz güzel elhamdülillah yeni yıla yeni evimizde giriyoruz" dedi.

Bakan Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını takdir eden Dingiş, "Herkesten Allah razı olsun. Sıcak yatağımdan kalkıp balkondan bakıyorum soğuk günlerde işçiler inşaatlarda çalışıyorlar. Allah razı olsun verdikleri evden de çok memnunuz. Biz batmıştık devletimizin yanımızda olmasıyla yer yüzüne tekrar çıktık. Devletimiz yardım etti, Allah'ta yardım etti" ifadelerini kullandı.

Sıcak yuvalarına kavuşan Hasan Dingiş ise, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, konteynerde çadırda hepsinde oturduk faydalandık. Herkese çok teşekkür ederiz yeni yıla yeni evimizde giriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ