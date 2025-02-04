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Depremzedeler TOKİ Konutlarına Kavuştu

Depremzedeler TOKİ Konutlarına Kavuştu
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Adana'da depremler sonrası TOKİ tarafından inşa edilen konutlara yerleşen aileler, yeni evlerinde mutlu bir yaşam sürdürüyor. Aileler, devletin yardımlarından ve projelerinden memnuniyetlerini dile getirerek, depremin zorluklarını geride bıraktıklarını ifade ediyor.

Adana'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası önce araçta ardından çadırda yaşamak zorunda kalan aile artık TOKİ tarafından yapılan güvenli binada mutlu bir şekilde yaşıyor. Depremzede Şeyma Utancak, "Deprem mağduruyken bir de ev sahibim ile anlaşamayıp evden çıktım. İyi ki bu evler yapıldı, Allah yapanlardan razı olsun. Çok mutluyuz" dedi.

Deprem bölgesi Adana'da kentin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Planlanan bölgelerde depremzedeler için yapılan TOKİ dairelerinin de hak sahiplerine teslimi sürüyor. Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan Göztepe TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler, hem devlete teşekkür etti, hem de artık deprem korkusu yaşamayacaklarını söyledi. Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde depreme yakalanan ve oturdukları ev ağır hasar alan Utancak ailesi de yeni evlerine kavuştu. 2 çocukları olan aile, zorlu geçen günlerin ardından artık yeni evlerine mutlu bir şekilde yaşıyor.

"Allah bir daha yaşatmasın"

Evlerine kavuşan Şeyma Utancak, "Deprem sırasında eşim beni uyandırdı ve çocukları alıp dışarı çıktık. Daha sonra otobüsümüz vardı 1 hafta otobüste kaldık. İkinci depreme de evde yakalandık ve hafif yaralandık. Çok zor günler geçirdik. Allah bir daha yaşatmasın. Kendi imkanlarımızla çadırda kaldık sonra deprem yardımı alıp kiraya çıktık" diye konuştu. Ev sahibiyle anlaşamadığı için kiracı olduğu evden de çıkmak zorunda kaldığını anlatan Utancak, "Ev sahibim ile anlaşamadık ve bu ev daha hazır değilken biz evden çıktık. Bir süre annemlerde kaldık ve sonrasında bu eve taşındık. Allah'a şükür çok mutluyuz. Devletimizden, bu projeleri düşünüp yapanlardan Allah razı olsun. Ev çok güzel, çok beğendik. Her şey istediğimiz gibi" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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