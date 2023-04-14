Depremzedeler 'Ramazan Sokağı'nda eğlendi

Kayseri'de kalan depremzedeler, kaldıkları yurdun bahçesinde kendileri için açılan Ramazan Sokağı'nda doyasıya eğlendi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Melikgazi Yurdunda kalan depremzede aileler için "Ramazan Sokağı" açıldı. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin yapıldığı sokakta, depremzede aileler iftarın ardından unutulmaz akşam yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da depremzede vatandaşları yalnız bırakmayarak, eğlencelerine ortak oldu.

Lokma, pamuk şeker, şeker macunu, Ramazan şerbetinin ikram edildiği sokakta, Hacivat-Karagöz gösterisi de yapıldı. Aileler ve çocuklar geleneksel çocuk oyunları ile eğlenceli vakit geçirirken, ilahi konseri de verildi. - KAYSERİ