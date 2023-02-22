Ordu'ya getirilen depremzedeler, "Kıyamet kopuyor zannettik" diyerek deprem anında yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Ordu'nun çeşitli noktalarında depremzede vatandaşlar misafir ediliyor. 102 kişilik kapasitesi bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi de depremden etkilenen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye'den bölgelere destekler devam ediyor. Depremzede vatandaşlar, kendileri için belirlenen noktalarda barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise evlerini depremzedeler için açıyor. Ordu'da ise şu ana kadar yaklaşık 6 bin depremzedenin misafir edildiği belirtiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi de 102 kişilik kapasitesini depremden etkilenen vatandaşlar için açarken, kapasitesinin yüzde 90'ı dolmuş durumda. Merkezde, çocuklar için oyun alanları ve kıyafet ile diğer ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı bir oda bulunurken, İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen kadın eğitmenler kadınlara ve çocuklara psikolojik destek sağlıyor.

"Kıyamet kopuyor zannettik"

Depreme Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yakalanan Güllü Dönmez isimli kadın, yaşadıklarını anlattı. Deprem nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını kaydeden ve en küçük kardeşleri ile onların ailesini kaybettiklerini ifade eden Dönmez, "Kıyamet kopuyor zannettik. Çocuğumun üzerine eğilip kaldım. Dışarıya çıktık ve akrabalarımızı aramaya başladık. En küçük kardeşimizden haber gelmedi. Duyduk ki bina yıkılmış, 2 kızı, eşi ve kendisini kaybettik. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Tüm Türkiye'nin acısı vardır ama bizimki çok farklı. Ciğerimiz yanıyor, sürekli olarak aklımıza geliyor. Burası yer olduğunu söyleyip bizi kabul etti. Allah razı olsun. Çok güzel ilgi gösterdiler ve o ilgiyi görünce çok daha hüzünlendik. Allah buradaki insanlardan ve devletimizden razı olsun" dedi.

"Devletimiz bu süreçte her yere ulaşmaya çalışıyor"

Güllü Dönmez'in eşi Metin Dönmez ise depremde sallantıların çok uzun sürdüğünü söyledi. İlk kez böyle uzun süren deprem ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Metin Dönmez, "Sabaha kadar yolda kaldık. Halk hep dışarıda panik içerisindeydi. Allah bir daha göstermesin. Devletimiz bu süreçte her yere ulaşmaya çalışıyor. Buradaki ağırlanma şeklimizden de çok memnunuz. Şu an için çok şükür bir eksiğimiz yok" şeklinde konuştu.

"AFAD ile koordineli bir şekilde burada misafirlerimizi barındırıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Şükrü Dinlek, tüm Türkiye gibi kendilerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremzedelere tüm imkanları sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki 30'un üzerinde akademi merkezini depremzedelerin barınma ihtiyaçları için sunulduğunu kaydeden Dinlek, "Burada 102 kapasitemiz var, bu kapasitemizin yaklaşık yüzde 90'ını doldurmuş bulunmaktayız. Nihayetinde bunların 41 tanesi hanımefendi, 38 tanesi erkek olmak üzere burada misafir ediyoruz. Burada 2 öğün yemek veriliyor ve kendileri AFAD ile koordineli bir şekilde burada kalabiliyorlar. AFAD koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, İl Müftülüğümüz ve diğer kurumlar da buradaki kardeşlerimize destek oluyorlar. Her türlü imkanı onlara sunmaya çalışıyoruz. Bu ailelerden bir kısmı memleketlerine gidiyor, bir kısmı burada kalıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"

İhtisas Merkezi Müdürü Dinlek, deprem psikolojisi ile gelen vatandaşların ilk geldiklerinde yıkılmayan bina gördükleri için memnun olduklarını söylediklerini ifade ederek, "O ortamdan uzaklaşmış olmalarının bile kendileri için kafi olduğunu söylüyorlar. Çocuklarımız için burada özel oyun alanları oluşturduk. Küçük de olsa kıyafet ve diğer ihtiyaç malzemelerinin olduğu bir oda oluşturduk, kendileri oradan ihtiyaçları dahilinde alıyorlar. Yine ihtiyaçlarını da kurum olarak görmeye çalışıyoruz. İl Müftülüğümüz tarafından görevlendirilen hanım kardeşlerimiz burada manevi destek hizmetleri de sunuyorlar, çocuklar ile ilgileniyorlar" diye konuştu. - ORDU