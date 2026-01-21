Haberler

Depremzede vatandaş: "Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı"

Depremzede vatandaş: 'Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından konteynerde yaşayan depremzedeler, devletin sağladığı kalıcı konutlara yerleşti ve huzur bulduklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre konteynerde hayat mücadelesi veren ve yeni köy konutuna yerleşen depremzede vatandaş, "Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'ndeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, "Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah'a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah'ım razı olsun. Burada 60'ın üstünde konut var. Ancak bunu çeken bilir. Biz çok sıkıntılar çektik ama devletimiz sağ olsun elinde geleni yaptı. Biz ne yapabilirdik? Vallahi siz görüyorsunuz. Caddelerimiz de yapıldı, elektriğimiz de geldi, suyumuz da geldi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak