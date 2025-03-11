Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

Terör örgütü, anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

Mansur Yavaş her an İmamoğlu'na rakip olabilir
İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar

Başbakanın kuklasını yaktılar
Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama

Rana bebeğin ölümünün ardından mide bulandıran iddia

Depremzedeler için Ramazan Panayırı'na Yoğun İlgi

Depremzedeler için Ramazan Panayırı'na Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği Ramazan Panayırı etkinliği, Adıyaman'da depremzedelerin yoğun ilgisini çekiyor. Geleneksel Türk sanatları ve çeşitli atölye etkinlikleri ile çocuklar eğlenceli zaman geçiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl deprem bölgesinde gerçekleştirilen "Ramazan Panayırı" etkinliğine depremzedeler yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde Ramazan ayında, Geleneksel Türk Sanatları, Meddah Gösterileri, Gölge Oyunları'nın yanı sıra atölye etkinlikleri Ramazan Panayırı'nda depremzedeler ile buluşuyor.

6 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecek etkinliğe Adıyaman'da her geçen gün ilgi artıyor. Aileler çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Adıyaman'da Millet Bahçesi'ndeki panayır alanında çocuklar eğlenceye doyuyor. Etkinlikler sonunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Yapılan programla ilgili konuşan etkinliğin Adıyaman Koordinatörü Erol Canbaz, "Şu anda çocukların yüzü gülüyor. Annelerin babaların yüzü gülüyor. Burada devletin elinin olduğunun farkındalar. Çocukların daha neşeli olması, eğlenebilmesi için bu panayırı düzenledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un aklı her daim deprem bölgesinde ve kendisine bu etkinlik için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
img

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
img

Süper Lig devinden reddedemeyeceği bir teklif aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü
Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın

Zelenskiy, ülkesini ABD'ye teslim etmek için masaya oturuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.