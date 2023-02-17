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Depremzedeler için mobil kuaför

Yerel Haberler

Depremzedeler için mobil kuaför

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Alanya'ya gelen vatandaşlara kuaförlük hizmeti veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Alanya'ya gelen vatandaşlara kuaförlük hizmeti veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antalya ve ilçelerine gelen depremzedelere destek olmaya, tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü, kuaförlük ihtiyacını karşılamak için Alanya'ya gitti. Mobil Kuaför, Alanya'da otellerde, yurtlarda, misafirhanelerde kalan depremzedelere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Alanya Obagöl mevkiine park eden Mobil Kuaför, kadın, erkek, çocuk tüm depremzedelere saç ve sakal kesimi yaptı. İki gün ilçede kalacak olan Mobil Kuaför talep olması halinde süreyi uzatacak.

Yurt bahçesine bank ve piknik masası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise Manavgat'ta Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan depremzedelerin kullanımı için yurt bahçesine oturma bankı ve masalar yerleştirdi. - ANTALYA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Kuaför Alanya Yerel Haberler

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