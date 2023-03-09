Depremzedeler için ışık oldular

Adıyaman'da bulunan deprem çadırlarına gönüllü olarak kendi imkanlarıyla elektrik hattı çeken Adıyamanlı gönüllü elektrikçiler, örnek davranışlarıyla takdir topluyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan ise hayatını kaybetmişti. Depremden canını güçlükle kurtaran ve çadır kentlere yerleştirilen aynı zamanda çadırlarında elektrik bulunmayan vatandaşların yardımına Adıyaman'da, esnaflık yapan elektrikçiler koşuyor. Kendi imkanlarıyla ya da hayırseverlerin yardımlarıyla alınan elektrik malzemeleriyle çadırlara elektrik akımı veren elektrikçiler, depremzedelerin hem duasını alıyor hem de takdirini topluyor.

Çadırlara hiçbir ücret almadan tamamen gönüllü olarak elektrik akımı çeken elektrikçilerin ilk önceliği sağlık sorunlarından dolayı cihaza bağlanması gerekilen hastalar ve yaşlılar oluyor. Şu ana kadar kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle bin 500'e yakın çadıra elektrik akımı verdiklerini dile getiren elektrikçiler, tek gayelerinin yardım etmek olduğunu dile getirdi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyamanlı İnşaat Mühendisi Eyüp Ercan, "Ülkemiz çok kötü bir afetten kurtuldu. Şimdi ilk günden beri ne yapabiliriz diye düşündük en acil konulardan biri olan elektrik işleriydi. Enkazdan çıkarttığımız insanlar soğukla çok kötü bir şekilde mücadele ediyordu. Aydınlatma sıkıntıları vardı, cihaza bağlanan insanlar vardı, özellikle ağır hastalar var. Bizim önceliğimiz bu hastalara biran önce ulaşıp tamamen gönüllü bir ekiple malzemesini de gönüllü şahıslardan, firmalardan aldığımız şekilde bu insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Çok şükür bugüne kadar bin 500'e aşkın çadıra enerji verdik. Bu işi yapan kişiler tamamen Adıyamanlı ekip arkadaşlarımız, tamamen gönüllü elektrikçiler. Malzemeyi aldığımız kişiler de yine yerli olan elektrikçi firmaları, bizlere dışarıdan yardımcı olan iş adamları, bu zor dönemde her şeyi devletten beklemek yanlış olur. Bizler yapabildiğimiz kadar, ulaşabildiğimiz kadar yere ulaşıp malzeme tedarikinde bulunmaya çalışıyoruz. Gönderen insanlarımız oluyor ama bizim daha fazla malzemeye ihtiyacımız var, daha fazla iş gücüne ihtiyacımız var. Bunları eğer karşılaya bilirsek daha fazla insanlara umut olabiliriz" diye konuştu.

Çadırlarına elektrik çekilen vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı gönüllü elektrikçilere teşekkür ederek dualar etti. - ADIYAMAN