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Depremzedeler için herkes yardıma koştu

Yerel Haberler

- Depremzedeler için herkes yardıma koştu Aşkaleliler yardım için seferber oldu Erzurum Valiliği, Aşkale Kaymakamlığı ve Aşkale Belediye Başkanlığının koordinasyonunda Afet bölgesine yardım gönderildi.

- Depremzedeler için herkes yardıma koştu

Aşkaleliler yardım için seferber oldu

ERZURUM - Erzurum Valiliği, Aşkale Kaymakamlığı ve Aşkale Belediye Başkanlığının koordinasyonunda Afet bölgesine yardım gönderildi.

Önceki gün merkez üssü Kahraman Maraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem bölgesine Valilik, Kaymakamlık ve Belediye koordinasyonunda Aşkale halkının duyarlılığı ile toplanan yardımlar afet bölgesine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında Isıtıcılar, Battaniye, Giysi, Mont, Bot, Çocuk bezi ve giysileri, Gıda başta olmak üzere birçok yardım malzemesi kısa süre içerisinde Aşkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı ve Aşkale Belediyesi Zabıta amirliğinde toplandı.

Bugün toplanan yardım malzemeleri kamyonlara yüklenerek dualar eşliğinde yola çıkarıldı.

Bu arada ilçe halkı yardım malzemeleri alarak kaymakamlık ve Belediye ye teslim etmeye devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Yerel

Erzurum Valiliği Kaymakamlık Pazarcık Aşkale Yerel Haberler

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